استمرت لـ7 ساعات.. اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن القوات المسلحة تتكون من مجموعة قطاعات هي “القوات الخاصة، دفاع جوي، دفاع بري، قوات المشاة”.

وأضاف سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القوات الخاصة تضم كتائب “الصاعقة، والمظلات، المجموعة 777، المجموعة 999، الضفادع البشرية”، مُشيرًا إلى أن إنشاء قوات الصاعقة يُعد إحدى نتائج ثورة 1952.

تاريخ مشرف للصاعقة

وأكد أن قوات الصاعقة لها تاريخ مشرف في مواجهة أعداء مصر، حيث نفذت قوات الصاعقة هجمات على الاحتلال البريطاني ببورسعيد، بالإضافة إلى المشاركة في معركة رأس العش.

وأوضح أن أعظم معارك قوات الصاعقة كانت معركة رأس العش، مشيرًا إلى أن هناك معلومات تفيد بحشد إسرائيل قواتها أمام هضبة الجولان في سوريا.

ولفت سمير فرج إلى أن الكيان الصهيوني، دمر 80% من مطارات مصر في سيناء، يوم 5 يونيو 1967، وجميع معدات مصر دمرت.

وتابع أن يوم 9 يونيو، أحلك يوم في تاريخ مصر، مؤكدًا أن يوم 1 يوليو، القوات المسلحة أخرجت كتيبة من قوات الصاعقة مكونة من 30 جنديا مصريا يحملون سلاح “آر بي جي”، لمواجهة سرايا مختلفة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، تريد السيطرة على بورفؤاد، حيث استمرت المعركة لأكثر من 7 ساعات بين الطرفين، ونجح أبطال الصاعقة في التصدي لزحف جنود الجيش الإسرائيلي.