ضياء رشوان: هناك فهمان للنص الدستورى الخاص بتفرغ العضو البرلمانى

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور نص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهامه النيابية، وهذا النص الدستوري له فهمان.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفهم الأول أن يترك كل أعماله ووظيفته، وهو الفهم السائد حتى الآن، وهناك فهم آخر بأن النص الدستوري لم يقل "يتفرغ من" بل قال "يتفرغ لـ"، بالتالي ما دام قادرًا على أداء وظيفته النيابية لا يتفرغ من عمله.

وأوضح أن هناك بعض الوظائف لا يمكن التفرغ منها، مثل رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات، فهؤلاء يعينون بمعرفة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب قانون آخر، فبعد انقضاء الفترة النيابية، لا يستطيع الاحتفاظ بوظيفته، لأنه لا يوجد سوى رئيس تحرير واحد.

كما أشار إلى أنه لا توجد جهة في مصر تفسر الدستور، ولا حتى المحكمة الدستورية، وتفسير الدستور يكون بالرجوع للجنة الخمسين، ومعرفة مقصدها من النص الدستوري تحديدًا، هل هو "التفرغ من" أم "التفرغ لـ".