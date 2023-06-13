الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المتحدثة باسم "ترامب": موجهو الاتهامات للرئيس السابق لم يلتزموا الحياد

ترامب
ترامب

قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن موجهي الاتهامات لـ"ترامب" يرسخون للنظام السئ للعدالة، ولا يلتزمون بالحياد أو الإجراءات القانونية، وفقًا لتصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن".

وألقي القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب، في المحكمة الاتحادية بميامي وسيحاكم قريبًا بتهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.

كما تم اعتقال والت ناوتا، مساعد ترامب وشريكه في التهمة، وأخذ بصمات أصابعه ومعالجته.

وتصعد التهم الجنائية في قضية الوثائق السرية لوزارة العدل من الخطر القانوني الذي يحيط بالمرشح الأول للحزب الجمهوري في عام 2024.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية، زاعمًا أنه احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات الدفاع الوطني، وأنه أخفى وثائق في انتهاك لقوانين التلاعب بالشهود في تحقيق وزارة العدل في المواد.

كما تم توجيه الاتهام إلى مساعده المقرب، والت ناوتا في لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، والتي تزعم أن الرجلين متورطان في مؤامرة لعرقلة التحقيق الفيدرالي. ناوتا أيضًا سيمثل أمام المحكمة.

وغادر ترامب منتجع دورال الخاص به في موكبه يوم الثلاثاء مع ناوتا، الذي كان مسافرًا في سيارة منفصلة. عندما ركب سيارته، سأل أحد المارة ترامب عن شعوره. قال ترامب "عظيم" ولوح.

وقال ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التوجه إلى المحكمة: "أحد الأيام الأكثر حزنًا في تاريخ بلدنا.. نحن أمة في حالة تدهور".

ترامب الاتهامات يرسخون العدالة المتحدثة باسم ترامب

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