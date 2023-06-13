سفير العراق: تعاون كبير بين القاهرة وبغداد فى شتى المجالات الفترة المقبلة

حرص السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، على الإشادة، بما أسفرت عنه أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

التعاون المصري العراقي

أكد الدليمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق على هامش أعمال الدورة الثانية "للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ونظيره محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق.

وأضاف في حديثه، أنه المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة لما تم الاتفاق عليه من مباحثات واتفاقيات، موضحًا أن هناك تعاونا كبيرا بين القاهرة وبغداد وتعاونات مثمرة.

الكرم المصري

وفي نهاية الحديث، تقدم "الدليمي" بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال والضيافة والكرامة، مؤكدًا أن هذا شيء معروف دائمًا عن مصر.