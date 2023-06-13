الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق هائل بمستشفي الإصابات الجامعي في أسيوط

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، في السيطرة على حريق هائل نشب بمستشفي الاصابات الجديد التابع للمستشفيات الجامعية، دون أن يسفر عن ضحايا.

وتلقي اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مستشفيات أسيوط الجامعية تفيد بنشوب حريق بمستشفي الاصابات الجامعي الجديد بأحد الادوار العليا. 

وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء والاسعاف الي موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وتم السيطرة علي الحريق وإخماده دون وقوع إصابات ويتم الان أعمال التبريد والمعاينة لمعرفة سبب الحريق.

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