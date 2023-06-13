الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا: حلمي أصبح حقيقة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

وتُوج النادي الأهلي بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد تعادله مع الوداد بهدف لمثله في المغرب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

ونشر كولر رسالة عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، جاء فيها: "منذ عدة سنوات، كتبت جملة على قطعة من الورق وأغلقتها في درج مكتبي «أريد الفوز بدوري الأبطال»".

وأضاف:"بالأمس و مع اقتراب الحلم أردت بشدة الفوز و هو ما رأيتموه بالتأكيد من ردود أفعالي على الخط. الآن أصبح الحلم حقيقة فلقد عملنا معًا وتحقق حلمي وحلمكم".

وزاد: “نحن الفائزون بدوري الأبطال! شكراً لكل من ساهم في حلمي.. حلمنا.. مدرب فريقكم مارسيل كولر”.

وتولى كولر تدريب الأهلي قبل انطلاق الموسم، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش، ليُقود الفريق لتحقيق لقب كأس السوبر المصري مرتين، كأس مصر مرة، ودوري أبطال أفريقيا مرة.

مارسيل كولر كولر الاهلى دورى ابطال افريقيا الوداد

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