جهاز العاشر من رمضان: 95% نسبة إنجاز مشروعات الإسكان بالحي الـ16

أفاد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع 25 عمارة الإسكان الاجتماعي بواقع 600 وحدة سكنية ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق حي الأندلس بالحي السادس عشر نموذج 75 متر مربع للوحدة كاملة المرافق، لافتا إلى أن نسبة إنجاز مشروعات الإسكان بلغت نحو 95‎%.

وقال المهندس علاء منيع إنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع، بالإضافة إلى ذلك تنفيذ أعمال محطات الكهرباء وشبكة التليفونات وشبكات أعمال الطرق.

وأكد أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة لإنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من جميع المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيويا وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق داخل المدينة .

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال رش MCO وأعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة في المنطقة الصناعية A5 مع أعمال تنسيب طبقة السن في المنطقة الصناعية A3.