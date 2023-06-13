الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موكب "ترامب" يغادر مُتجهًا إلى مقر المحكمة فى ميامى

ترامب
ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تحرك موكب الرئيس السابق دونالد ترامب، ومغادرته منتجع "ناشيونال دورال" في طريقه إلى مقر المحكمة في ميامي. 

وقال مسئولون لموقع "ياهو نيوز"، إنه لن يتم التقاط صور لـ"ترامب" أثناء مثوله أمام المحكمة في فلوريدا لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع الملفات الحساسة، ولكن من المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع الرئيس السابق وإعطاء عينة من الحمض النووي بعد جلسة الاستماع.

وقال قائد شرطة المدينة، إن قواته تتراوح بين 5 و50 ألف شخص، وجاهزة للتجمع.

واستعد مسئولو المدينة للاحتجاجات خارج محكمة Wilkie D Ferguson Jr في وسط مدينة ميامي، بعد أن دعا الرئيس السابق أنصاره إلى التجمع.

وبحلول صباح الثلاثاء، بدأت الحشود في التكون، لكن المشهد ظل هادئًا، حيث فاق عدد الصحفيين عدد مؤيدي ترامب.

ووجهت شرطة ميامي، حركة المرور بعيدًا عن مدخل المحكمة، لكن لم يتم استخدام أسوار أو حواجز لصد المتظاهرين.

وتستمر الجلسة لحوالي ساعة وتتناول مختلف القضايا الإجرائية، رغم أنه من غير المحتمل تحديد موعد للمحاكمة. 

ومن المتوقع أن ينضم إلى المحكمة المحاميان تود بلانش وكريس كيس الرئيس الجمهوري السابق. لكن ترامب سيواصل لقاء محامين آخرين من فلوريدا هذا الأسبوع بعد استقالة اثنين من محاميه الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يعود ترامب الذي نفى مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، إلى منتجع الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، حيث سيدلي بتصريحات لوسائل الإعلام.

ترامب الرئيس الامريكي مغادرة ناشيونال دروال المحكمة

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