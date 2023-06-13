الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خسائر فادحة فى حريق محطة وقود قنا.. وسائق ينقذ المدينة من كارثة

حريق
حريق

تسبب انفجار وقع اليوم الثلاثاء، داخل محطة بنزين في منطقة المعنا ببندر قنا، في خسائر مادية فادحة إضافة إلى اثنين مصابين تم نقلهما إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي.

 

وجاءت الخسائر كالآتي "تفحم مخزن الزيوت ملك لصاحب محطة البنزين، ومحل كوتش مؤجر لمواطن، و6 سيارات بينها سيارة المحطة وتفحم سيارة ملاكي بالكامل، وحريق في واجهة عمارة حجاجي كمال، وحريق ريست السقف من القماش".


وحرص محافظ قنا على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تم إجراء الفحوصات وتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لهما، كما وجه بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين طوال مدة إقامتهما بالمستشفى لاستكمال العلاج لحين تماثلهما للشفاء.


وأشاد المحافظ، بالموقف البطولي لسائق سيارة الوقود التي اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن ما قام به هذا السائق يُعد مثلًا يحتذى به في التضحية من أجل الآخرين.

استقبال طفل استكمال ا اشتعل اشتعال النيران استكمال العلاج إجراء الفحوصات

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خسائر فادحة فى حريق محطة وقود قنا.. وسائق ينقذ المدينة من كارثة

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