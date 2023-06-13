الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز طاعة الوالدين فى طلاق الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

د. محمد عبدالسميع
د. محمد عبدالسميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إن والديه يرفضان زوجته ويطالبانه بتطليقها رغم أنها سيدة صالحة، هل رفضى لطلاقها فيه عقوق للوالدين، وطلاقها بر لهما؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ليس من حق أحد ولو كان أبوك وأمك، فليس فى الحقوق عقوق، حتى لو رفضت هذا مش عقوق، ولو طلقتها ليس برًا لهما، الأم والأب لهما رؤية ونظرة، هذه تخصهما وينبغى أن تسمع لنصحهما وفى النهاية القرار بيدك".

أوضح: "دلوقتى فى صدام، بس لازم تعرف إن طلاقها والزواج بأخرى مثلًا ليس برًا لوالديك، أو رفض طلاقها يعتبر عقوقًا، لازم تفهم إن القرار ده بتاعك أنت محدش له علاقة بيه".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=h8jzo7-_uyU

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية فضائية الناس

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