مؤتمر صحفى للوفد للإعلان عن اسم مرشحه لانتخابات الرئاسة

تشاور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء الهيئة البرلمانية للنواب والشيوخ بشأن خوض الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة، وترشيح رئيس الحزب لهذه الانتخابات، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ومحمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وسليمان وهدان وعبدالباسط الشرقاوي وهاني أباظة ومحمد مدينة واللواء إيهاب عبدالعظيم، وليلي أبوإسماعيل وسحر القاضي ومي مازن وسهام بشاي ونشوى رائف، وشيرين طايل ومها شعبان، وباسم حجازي أعضاء مجلس النواب.

حضر من نواب مجلس الشيوخ خالد قنديل، وطارق عبدالعزيز، عبدالعزيز النحاس وطارق تهامي وأمل رمزي. وشارك في اللقاء اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.

عبدالسند يمامة يعرض الأسباب السياسية لمشاركة الوفد في الانتخابات الرئاسية

رحب يمامة بنواب الحزب، وأكد تقديره لهم، وشرح أننا في مرحلة الانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى في شهر نوفمبر تقريبًا، في موعدها المقرر دستوريًا وليست انتخابات مبكرة، وأن الوقت داهمنا والمسألة تستحق منا التحرك وتحديد قرارنا بالدخول أو عدم الدخول، وتسمية مرشحنا في هذه الانتخابات.

وأشار يمامة إلى أنه دعا أعضاء الهيئة العليا للمناقشة في مسألة مشاركتنا في هذه الانتخابات من عدمه، وأثناء الاجتماع طلب النائب سعيد ضيف الله أن نُسمي أيضًا المرشح، وأن يكون مرشح حزب الوفد هو رئيسه.

مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن قرار الوفد بالمشاركة وتسمية مرشح الحزب

وتقرر أن يكون القرار الرسمي بدخول الوفد الانتخابات الرئاسية وتسمية مُرشحنا لهذه الانتخابات من خلال الإعلان الأسبوع القادم في مؤتمر صحفي عالمي، بحضور جميع أعضاء الهيئة العليا وممثلي القواعد الوفدية ورؤساء الوفد السابقين.

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