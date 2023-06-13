الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.314 دولار للمليون وحدة حرارية

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في التعاملات اليومية، فقد سجلت الأسعار 2.314 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت في وقت سابق 2.266 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكشفت تقارير عالمية عن أن موجات الحر دفعت لشراء الغاز الطبيعي لوحدات تكييف الهواء، وسط ثبات حذر في سوق الغاز الطبيعي.

وأوضح تقرير المخزون هذا الأسبوع من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، أن السحب في المخزونات قد يشير إلى أن الطلب على السلع المبردة يرتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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