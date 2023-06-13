الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير إسبانى: بايرن ميونخ رفض رحيل "كيميتش" لـ برشلونة

كيميتش
كيميتش

أكدت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني رفض بيع لاعبه يوزوا كيميتش لـ برشلونة الإسباني، بفترة الانتقالات الصيفية.

ورصدت تقارير صحفية، اهتمام النادي الإسباني برشلونة، بضم "كيميتش" خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فإن نادي برشلونة تواصل مع بايرن ميونخ لإبداء اهتمامهم بضم كيميتش، لكنهم وجدوا رفضًا تامًا من النادي البافاري.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع "كيميتش" هو أمر معقد للغاية، حيث لا يرغب ناديه في التخلي عنه بصفته لاعبًا بارزًا ومهمًا، بعد موسم صعب، لم يُتوجوا خلاله سوى بالدوري الألماني بعد معاناة.

وذكرت الصحيفة أن كيميتش توقع عرضًا رسميًا من برشلونة لـ بايرن ميونخ من أجل الضغط على ناديه، لكن ذلك العرض لم يصل بسبب معاناة النادي الاقتصادية.

وتابعت: أن بايرن ميونخ سيكون منفتحًا أمام فكرة التعاقد مع ليون جروتسيكا أحد لاعبي خط الوسط بالفريق، لكن برشلونة ليس مستعدًا للدخول في المفاوضات؛ لأنه ليس الملف الشخصي الخاص باللاعب الذين يبحثون عنه.

بايرن ميونخ يوزوا كيميتش كيميتش برشلونة جروتسيكا

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