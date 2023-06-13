"حياة كريمة" تخدم الفلاحين في البحيرة: "تبطين الترع والمصارف"

«حياة كريمة» قطار التنمية وصل إلى محافظة البحيرة، وأنهى مشروع تبطين الترع في قرى ومدن المحافظة وسط إشادة وشكر كبير من الأهالي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مديرية الرى بالمحافظة قامت بتبطين 269 ترعة داخل قرى المحافظة بتكلفة قاربت على 2 مليار و490 مليون جنيه، مشيرة إلى أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض البحيرة ويتم من خلالها استهداف تطوير منظومة الري وتقليل الفاقد من المياه وذلك من أجل ضمان وصول المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق فى إنتاج المحصول ويهدف المشروع أيضا إلى الحد من انتشار الأمراض وحصول الفلاح على الحصة الخاصة به من المياه.

ويهدف المشروع أيضا إلى حصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعيتها بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.

وتشهد محافظة البحيرة تنفيذ مشروعات من مبادرة حياة كريمة بواقع ٨٨٦٨ مشروعا فى شتى القطاعات بـ٦ مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور - كفر الدوار - أبوحمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون" بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية و٣٩٦٧ تابعا، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة داخل محافظة البحيرة.