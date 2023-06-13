خالد الجندى: هذا الأمر يضيع ثواب الصدقة (فيديو)

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الشروط الخاصة بإخراج الصدقة حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى من الإنسان المتصدق.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى قال "لا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، مشيرًا إلى أن الخبيث هنا مقصود به ما جاء من مصدر حرام، أو ما هو ردىء، في إشارة إلى اختيار الشخص الصدقة التي يخرجها لوجه الله.

أضاف أن البعض يقوم بإخراج الصدقة في صورة شيء قديم أو طعام ردىء قرر أن يعطيه لمحتاج بدلًا من رميه، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال في بقية الآية "ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه"، موضحًا أن هذا يعني أنك إذا جئت لتشتري أو تأخذ شيئًا يشبه الخبيث الذي تخرجه، فلن ترضى به إلا أن تكون تغاضيت عنه عمدًا أو خدعت فيه.

أشار إلى أن ما لا يقبله المرء لنفسه لا يجب أن تكون الصدقة التي يخرجها لغيره من المحتاجين، مشيرًا إلى أن الصدقة يجب أن تكون من الطبيات أي أنها من حلال وما يستطاب.

https://www.youtube.com/watch?v=24RYhIMS9F8