الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خالد الجندى: هذا الأمر يضيع ثواب الصدقة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الشروط الخاصة بإخراج الصدقة حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى من الإنسان المتصدق.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى قال "لا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، مشيرًا إلى أن الخبيث هنا مقصود به ما جاء من مصدر حرام، أو ما هو ردىء، في إشارة إلى اختيار الشخص الصدقة التي يخرجها لوجه الله.

أضاف أن البعض يقوم بإخراج الصدقة في صورة شيء قديم أو طعام ردىء قرر أن يعطيه لمحتاج بدلًا من رميه، مشيرًا إلى أن الله تعالى قال في بقية الآية "ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه"، موضحًا أن هذا يعني أنك إذا جئت لتشتري أو تأخذ شيئًا يشبه الخبيث الذي تخرجه، فلن ترضى به إلا أن تكون تغاضيت عنه عمدًا أو خدعت فيه.

أشار إلى أن ما لا يقبله المرء لنفسه لا يجب أن تكون الصدقة التي يخرجها لغيره من المحتاجين، مشيرًا إلى أن الصدقة يجب أن تكون من الطبيات أي أنها من حلال وما يستطاب.
https://www.youtube.com/watch?v=24RYhIMS9F8

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية لعلهم يفقهون الصدقة إخراج الصدقة

الأكثر قراءة

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يونيو 2023 ووسائل السداد الإلكتروني

خطاب مهم من "التعليم" بشأن تحويلات الطلاب بين المدارس المختلفة

أهالى الأبعادية بالبحيرة: "حياة كريمة" مبادرة القرن.. ونشكر الرئيس السيسى لاهتمامه بحياتنا

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة والمحافظات

"حياة كريمة" قطارة التنمية بالبحيرة: تغير شامل فى جميع القطاعات بمركز أبوالمطامير

فى ليلة راقية بقصر عابدين التاريخى.. نيو بلان تحتفل بقصة نجاح عمرها 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة