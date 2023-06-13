اعتماد المخططين التفصيليين لقريتي (بدر الدين- زرقون) بمركز دمنهور

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة البحيرة رقم 1378 لسنة 2017 باعتماد المخططات التفصيليان لقريتى (بدر الدين - زرقون) التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص قرار محافظة البحيرة رقم 1378 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 13/8/2017 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرى (بدر الدين - زرقون) التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2017 والمنتهية إلى لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططين التفصيليين لقريتى (بدر الدين - زرقون) التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام.

قـــــــــرر: (المادة الأولى) يعتمد المخططان التفصيليان لقريتى (بدر الدين - زرقون) التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال - مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططين التفصيليين المرفقين زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.