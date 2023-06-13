الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: هذا الأمر اختبار أثناء إخراج الصدقة

خالد الجندي
خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن فقه الصدقات والشروط التي يجب اتباعها أثناء إخراجها.

وقال الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" إن الجهة لا بد أن تكون لله لا شريك له، مضيفًا: "يجب إخلاص النية والقصد لله عند إخراج الصدقات بمعنى إنه إذا اختلفت المفاهيم والأحوال هتعمل الصدقة ولا لا؟".

وأضاف: "لو الشخص الذي تعطيه الصدقة كشر في وجهك هتكمل وتعطي له الصدقة ولا لا؟ إن مكنتش هتديله الصدقة يبقى الصدقة دي لم تكن لله، كدة أنت رايح تجامل واحد مش رايح تعمل صدقة".

واستشهد الجندي بقوله تعالى: "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"، مضيفًا: "لو اللي أنت أعطيته الصدقة طلع قليل الأصل أو نكار للجميل أنت هتعمل إيه ده اختبار صعب جدًا كل واحد فينا معرض له".

وتابع: "لو كملت وأخرجت الصدقة فهذه علامة أن هذا الفعل خالصًا لوجه الله وهذا هو الاختبار، الامتحان هنا إنك تعطي الصدقة بغض النظر عن الشخص المتصدق عليه".

واستكمل: "عاوزك تختبر نفسك في إخراج الصدقات هل تفعل هذا لله أم لا".

إخراج الصدقة الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون DMC الصدقة الصدقات

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