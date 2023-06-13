هجمات إلكترونية على مواقع حكومية فرنسية.. والخارجية: "الاتهامات تلاحق الروس"

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على عملها بتنسيق كامل مع شركائها لمواجهة الحرب الروسية الهجينة، وفقًا لبيان نقلته “فرانس برس”.

وأضافت أن السفارات والقنصليات الروسية تقود حملة تضليل ونشر معلومات كاذبة، معلنة عن إحباط هجمات الكترونية على مواقع حكومية وترجح وقوف روسيا خلفها.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن فرنسا منعت هجوما على موقع وزارة الخارجية على الأرجح نفذه أفراد يتحدثون الروسية.

وقالت “كولونا” في تصريحات لها، إن السلطات منعت محاولة اختراق الهوية على هذا الموقع، وأن فرنسا تعتقد أن هناك حملة أوسع لنشر المعلومات الكاذبة في فرنسا من قبل الأطراف الروسية.

وفي سياق متصل، خلال الفترة الماضية، قال بيان صادر عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن فرنسا منعت هجوما على موقع وزارة الخارجية على الأرجح نفذه أفراد يتحدثون الروسية أو الروسية.