الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير: شهادة "هاري" في المحكمة تثير غضب العائلة المالكة

الأمير هاري
الأمير هاري

أكدت صحيفة "التايمز"، أن “هاري” وجه لائحة اتهام لاذعة للحكومة بالتواطؤ مع بعض الصحفيين لتجنب تدقيق شهادته أمام المحكمة العليا في بريطانيا، الأمر الذي أثار غضب عائلته كثيرًا.

رد فعل غاضب من الملك تشارلز

وقال مصدر ملكي مطلع: "العائلة المالكة وجدت شهادة هاري في المحكمة صعبة للغاية وغير مريحة، لأنه لا يمكنه أبدًا فصل نفسه تمامًا عن العائلة المالكة، حيث أثارت تصريحاته دهشة وغضب الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأكبر الأمير ويليام، فضلاً عن غضب الحكومة البريطانية، ووجد الملك تشارلز أن هذه التصريحات غير اللائقة لم تكن ضرورية لجوهر قضيته".

وأضاف: "لكنه يؤكد فقط حكمة وأهمية قرارات الملكة إليزابيث الثانية في اجتماع العائلة المالكة الهام في يناير 2020، والتي قالت لهاري فيها لا يمكنك أن تكون نصف ملكي".

وأوضح التقرير أن “هاري” ليس بأي حال من الأحوال العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي اتُهم بدخول المنطقة السياسية في الأشهر الأخيرة المحظورة على العائلة المالكة.

هاري الحكومة العائلة المالكة الغضب البريطانية المحكمة العليا الصحافة

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