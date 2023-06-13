لحسن خلقهم.. وكيل أوقاف مطروح يكرم الأطفال بالبرنامج الصيفى

التقى الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة أوقاف مطروح، اليوم، أطفال البرنامج الصيفي للطفل بمسجد قباء بمنطقة العجارمة بحضور الشيخ تامر مصطفى مسئول المساجد بالمديرية والشيخ سامي عبيد مدير إدارة أوقاف غرب مطروح والمشاركين في البرنامج الصيفي للطفل من أئمة أوقاف غرب وعدد من أولياء الأمور.

وأشار إلى البرنامج الصيفي والأثر الذي يتركه في وجدان الطفل وأن حسن تربية النشء هي ضمانة لأمن المجتمع واستقراره وتنميته وحماية له من التطرف والانحلال، موضحًا أن البرنامج الصيفي للطفل هو أكبر معين للأسرة في تربية أولادها وحثهم على التعلم والنجاح والإبداع، فإن أهم ما يرنو إليه البرنامج الصيفي بعد حفظ القرآن الكريم التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية الحميدة.

وأضاف أن جمال القرآن الكريم في تربية الأخلاق وتهذيب السلوك وتزكية النفس..قال الله: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ یَهۡدِی لِلَّتِی هِیَ أَقۡوَمُ وَیُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱلَّذِینَ یَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرا كَبِیرا}.. فتلك النفس التي كرمها الله لا ينبغي أن تهان من صاحبها { وَنَفۡس وَمَا سَوَّىٰهَا (٧) فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا (٨) قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا (٩) }[سُورَةُ الشَّمۡسِ: ٧-٩].

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

وكيل أوقاف مطروح

IMG-20230613-WA0050

IMG-20230613-WA0049

IMG-20230613-WA0048

IMG-20230613-WA0046

IMG-20230613-WA0045

IMG-20230613-WA0047