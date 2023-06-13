الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضعف ضخ المياه عن مركز ومدينة المنيا لمدة 4 أيام

ضعف ضخ مياه
ضعف ضخ مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن ضعف ضخ مياه الشرب بمركز ومدينة المنيا لمدة أربعة أيام بدءًا من غد الأربعاء، الموافق 14 يونيو الجاري، وحتى يوم السبت المقبل الموافق 17 من نفس الشهر، وذلك للقيام بأعمال إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا ستقوم بضعف ضخ المياه عن مركز ومدينة المنيا بدءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً من غدًا الأربعاء 14 يونيو وحتى يوم السبت المقبل وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية والتي تقوم بتغذية المركز والمدينة بمياه الشرب. 

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة حريصة على الانتهاء من أعمال الإصلاح حسب الجدول الزمني المحدد وسرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الأعمال تحسين الخدمة وتوفير كوب مياه شرب صحي وآمن ومطابق للمواصفات القياسية العالمية حرصًا على صحة المواطنين.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهالي مركز ومدينة المنيا ووالمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة القيام بأعمال الإصلاح وحتى الانتهاء منها.

وأكد رئيس شركة مياه الشب والصرف الصحي، أن الشركة تتلقى شكاوى ومطالب واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن رقم 125 أو من خلال خدمة المحمول والواتساب أو من خلال صفحة الشركة على "فيسبوك" وتقوم بدراسة هذه الشكاوى والمطالب والاستجابة لها وحلّها والرد على الاستفسارات خلال أقل فترة زمنية ممكنة حرصًا على مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن الشركة حريصة على رفع كفاءة كل الخدمات التي تقدمها سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي.

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مياه المنيا ضعف ضخ المياه بمركز ومدينة المنيا لمدة 4 أيام بدءا من غدا الأربعاء إصلاحات بخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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