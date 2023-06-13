الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الحديثة" يطالب بالتوسع الرأسى فى المحاصيل الزراعية

النائب إبراهيم الديب
النائب إبراهيم الديب

طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بضرورة التوسع الرأسي في المحاصيل الزراعية، من خلال استنباط سلالات جديدة، مع توفير تعليم زراعي فني قوي وتعليم جامعي زراعي قوي.

وقال، خلال كلمته بالحوار الوطني حول ملف الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، إنه لا بد من جلسة لكل مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة والعلوم المصرية والربط بينها بشكل كبير، والخروج بأكاديمية قادرة على إدارة الملف الزراعي في مصر بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وذكر أن التسعير نتاج سياسات مختلفة، والدولة نجحت في دعم العنصر النيتروجيني، ولكن يجب الاستفادة من  الصناعات وتوفير الأسمدة الفوسفاتية.

وفيما تعلق بالمبيدات، قال إنه لا يوجد أي صناعات فعالة في مصر، ولا بد من دعم فني من خلال منظومة الإرشاد الزراعي، مطالبًا بتقسيم إداري لوزارة الزراعة عبر 3 هيئات مستقلة والحفاظ على المحاصيل.

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