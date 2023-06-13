الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

غرق
غرق

عثرت مباحث الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على جثة فتاة متغيبة عن المنزل غارقة في مياه ترعة السلام، وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بوصول بلاغ بعثور الأهالي على جثة فتاة داخل مياه ترعة السلام.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الجمالية، رفقة سيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعي مريم أسمر محمد عبدالجواد، 13 عامًا، مبلغ باختفائها منذ الأمس بعد الخروج من منزلها .

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجمالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، العرض على النيابة للتحقيق.

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