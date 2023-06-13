«لاتهاون».. حالات غش رصدتها «التعليم» فى أول يومين من امتحانات الثانوية العامة

تتصدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للغش فى امتحانات الثانوية العامة 2023 وخلال أول يومين كشفت الوزارة عن أكثر من 3 حالات غش خلال أول يومين.

-ضبط طالبين فى لجنة بالمنوفية، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول،وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

-ضبط حالة غش إلكتروني بامتحان مادة الإحصاء لطالب فى لجنة بقنا لدى استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على التواصل الاجتماعى ، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

-تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة،لطالب فى لجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.