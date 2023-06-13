لأول مرة بمصر.. سباح على كرسى متحرك يستعد لعبور بحر المانش

تشهد الفترة المقبلة ولأول مرة بمصر سباحًا من ذوي الهمم من مصابي الشلل النصفي لفئة الكراسي المتحركة عبور بحر المانش لأول مرة في التاريخ تحت قيادة كابتن خالد شلبي عابر المانش بذراع واحدة عام 1983 والسباحة الأوليمبية شيرويت حافظ.

يعد هذا السباح من مصابي الخدمة العسكرية لتتابع عبور المانش ما بين إنجلترا وفرنسا في أغسطس 2023 المقبل، بالاشتراك مع سباحة من دولة المجر ديانا دوث.

وتنفيذًا لتوصيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لدعم سباحين عبور المانش ومن ضمنهم السباح هيثم عادل، سباح مصاب بشلل نصفي لفئة الكراسي المتحركة لأول مرة في التاريخ في محاولة لعبور بحر المانش.

ويعتبر هذا البروتوكول تقديرًا بقدرات أبطال ذوي الهمم وإظهار حضارة مصر تجاه ذوي الهمم بالعالم الخارجي.

حضر توقيع البروتوكول من وزارة الشباب والرياضة، أحمد عبدالخالق، مدير عام السياحة الرياضية، ودكتور عصام سراج، مدير الوحدة الاقتصادية، وخالد شلبي، عابر المانش بذراع واحدة، والأبطال أحمد أسامة وهيثم عادل من الأوليمبية، وشيرويت حافظ من دولة المجر، المستشارة الثقافية لسفارة المجر بمصر كورنيلا، تحت اسم الكتيبة ١٠١ سايب، تمجيدًا لشهدائنا ومصابينا من رجال القوات المسلحة المصرية رمز التضحية والفداء.

وأعرب طارق الخولي عن سعادته بهذه الرعاية التي تساند أبناءنا من ذوي الهمم في تمثيل مصر بالخارج تمجيدًا لبطولاتهم، مضيفًا أن محاولة هذا العام تعتبر استكمالًا للدور الريادي الذي يقوم به البنك لمساندة ذوي الهمم في شتى مناحي الحياة تحت مظلة المسئولية المجتمعية، حيث تعتبر هذه المحاولة الثانية التي يتبناها البنك بعد محاولة تتابع عبور بحر المانش ٢٠٢٢ للسباح محمد الحسيني من ذوي القدرات الذهنية، وأحمد أسامة وخالد شلبي.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم جميع الأبطال ومن بينهم أصحاب الهمم.