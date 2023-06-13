كريم سالم: وثيقة ملكية الدولة حددت الرؤية والتوجه العام

قال النائب كريم سالم، ممثل حزب الشعب الجمهوري بالحوار الوطني، إن وثيقة ملكية الدولة حددت الرؤية والتوجه العام، وتميزت بطرح فكرة المرونة والتعديل.

جاء ذلك بالجلسة التي تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

وشدد سالم على ضرورة الدخول في توصيات هذه الوثيقة بشأن تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وما يتعلق بالمرونة بشأن القطاعات المذكورة بالوثيقة، خاصة في ظل مناخ التنافسية.

وأكد ممثل الشعب الجمهوري ضرورة الاهتمام بمعايير الحكومة، وتوافر البيئة المناسبة للاستثمار، وإدراج الكيانات التابعة للدولة، والعمل على اعتماد معايير واضحة فيما يتعلق بالقياس العام حتى لا تميل إلى الشكلية.

وطالب سالم بتطبيق معايير المسئولية بشأن الإنفاق والقطاعات التي يجب التركيز عليها، ومن بينها القطاعات الإنتاجية والمتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات.