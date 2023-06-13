الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مطالبا بموقف دولي حازم

البرلمان العربى يُدين عزم الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي عزم حكومة القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل تحدياً سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربي، في بيان، اليوم، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المخططات التي تسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه القرارات غير القانونية أحادية الجانب والتي تقوض حل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان وعدم قانونية بناء المستوطنات، والانخراط الجدي في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء هذا الاحتلال، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرارات الأمم المتحدة.

كان البرلمان العربي قد أكد في الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الثالث  للفصل التشريعي الثالث التي عقدت السبت، بمقر جامعة الدول العربية، الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى.

وأعرب عن إدانة للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وخاصة استكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين.

وأشار إلى أن جميع هذه الممارسات تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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