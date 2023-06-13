الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم جنين، واقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة.

وقالت مصادر محلية، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق الشقفة وأحمد محمد صباريني من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة، وصورت منازل قيد الإنشاء لمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى أم التوت، وتلفيت، وجلقموس شمال شرق جنين.

وأصيب شابان ظهر اليوم بالرصاص الحي في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في الأطراف والآخر بالصدر، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، ومحاصرة أحد المنازل فيه، والذي يعود لعائلة الصلاج.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.