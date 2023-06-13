الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم جنين، واقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة.

وقالت مصادر محلية، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق الشقفة وأحمد محمد صباريني من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب دير شرف غرب نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة، وصورت منازل قيد الإنشاء لمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى أم التوت، وتلفيت، وجلقموس شمال شرق جنين.

وأصيب شابان ظهر اليوم بالرصاص الحي في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في الأطراف والآخر بالصدر، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، ومحاصرة أحد المنازل فيه، والذي يعود لعائلة الصلاج.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف لمنعها من الوصول للمصابين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

مياه الفيوم: بيع وتركيب 84 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟