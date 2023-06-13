مباحثات بين الإمارات وكوريا الجنوبية لتطوير الشراكة الاستراتيجية

استقبل يون سيوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، اليوم، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، في سيؤول لبحث سبل ترسيخ وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تعتز بهذه العلاقة الاستثنائية والخاصة التي تربطها مع جمهورية كوريا وتمتد إلى أكثر من 40 عامًا، وحققت قفزات نوعية وإنجازات تنموية فريدة انعكست على ازدهار وتطور البلدين الصديقين وشعبيهما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب، خلال اللقاء، عن تطلعه لمشاركة كوريا في مؤتمر الأطراف "COP 28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مؤكدًا دعم بلاده لكوريا في استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 33" عام 2028، لافتًا إلى أن البلدين يمتلكان نموذجًا متفردًا للتعاون المثمر في مجال المناخ والطاقة النظيفة ويرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة للطاقة.