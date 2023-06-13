الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتوى من مجلس الدولة بعدم الاختصاص في نزاع بين محافظة الأقصر وشركة مياه الشرب

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع ينحصر في طلب إبداء الرأي بخصوص مدى التزام محافظــة الأقصــر بسداد المطالبات الواردة مــن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن ري المسطحات الخضراء بمدن ومراكز محافظة الأقصر منذ عام 2008 حتى 2018، حملت الفتوى رقم 579 لسنة 2023 .

وثبت لدي الفتوى أن النزاع الماثل بين محافظة الأقصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر يدور حول قيمة المديونية المستحقة طرف المحافظة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بشأن ري المسطحات الخضراء بمدن ومراكز المحافظة في الفترة من عام 2008م حتى 26/2/2018م .

ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها والبعض .

فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل ، بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.

إبداء الرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفتوى النزاع الماثل شركة مياه الشرب

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

حقيقة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟