الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالبات "الوراق الثانوية بنات": امتحان الاقتصاد أسهل من الإحصاء

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أدّت طالبات الثانوية العامة بمدرسة الوراق الثانوية للبنات بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتيّ الاقتصاد والإحصاء، وعقب خروجهن من اللجان، رصدت "الدستور" آراء عدد من الطالبات حول مستوى الامتحان.

وقالت "ريهام" إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية للبنات، إن امتحان مادة الاقتصاد كان في غاية السهولة ولم يشهد أي أسئلة صعبة على عكس امتحان مادة الإحصاء كان به بعض الأسئلة الصعبة غير المباشرة.

وأوضحت "أميرة"، أن امتحان مادة الاقتصاد كان به بعض الأسئلة الصعبة وليس جميع الأسئلة سهلة، فيما كانت مدة امتحان الإحصاء غير كافية للحل وإنهاء جميع الأسئلة.

وأضافت "تقى"، أن امتحان الاقتصاد كان أسهل من الإحصاء حتى أن بعض الطالبات تمكن من إنهاء الحل في نصف الوقت، ولكن في مادة الإحصاء تفاجأت الطالبات بمرور نصف الوقت، وهن لازالن في السؤال الأول.

وانطلقت أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

الثانوية العامة التربية والتعليم الاقتصاد والاحصاء اراء الطلاب امتحانات

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