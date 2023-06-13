الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى: بروتوكول تعاون لتشكيل الوعى الصحى لمرضى القدم السكرى

البروتوكول
البروتوكول

وقعّت مؤسسة "صنّاع الخير للتنمية"، عضو التحالف الوطني، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لدعم مبادرة "قدم صحيح" لرعاية مرضى القدم السكري من غير القادرين لحمايتهم من البتر والتي أطلقتها مؤسسة "صنّاع الخير"، بهدف تضافر الجهود بين طرفيّ البروتوكول لتحقيق النتائج المثالية المرجوة من المبادرة.

يتضمن بروتوكول التعاون العمل المشترك بهدف ترسيخ مفهوم "الوقاية خير من العلاج" لأهمية الوعي الصحي لدى المواطن المصري ليحظى بحياة كريمة مدعومة بخدمات صحية، تجعله قادرا على القيام بمهامه الحياتية وأن يكون شريكًا حقيقيًا في تنمية المجتمع، وتشكيل الوعي الصحي لمرضي القدم السكري.

من جهته، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "صنّاع الخير"، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة": "أن مؤسسة صنّاع الخير للتنمية أطلقت مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وضمن بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية". 

وتستهدف مبادرة "قدم صحيح" وصول خدماتها إلى مليون مواطن خلال 5 سنوات من خلال تقديم خدمات العلاج والمتابعة وعمل الغيارات لـ 100 ألف مريض قدم سكري سنويًا وتقديم خدمات التوعية لـ100 ألف مواطن آخرين للعمل على حمايتهم من البتر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئاسية حياة كريمة العلاج الجامعية التحالف الوطني للعمل الأهلي

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