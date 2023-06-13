وزير التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجى بالبحيرة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية لمحافظة البحيرة.

واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة بشبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

وحرص وزير التنمية المحلية على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، وتعرف "آمنة" على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مؤكدًا على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة، وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أدائها والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية.