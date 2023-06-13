الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أكل ومياه مجانًا".. أولياء أمور يدعمون بعضهم خارج لجان الثانوية (صورة)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وقف أولياء الأمور أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا ينتظرون خروج أبناءهم من أداء الامتحانات "الإقتصاد والإحصاء"، واشتدت عليهم درجات الحرارة في وقت الظهيرة.

وذكرت أم علاء، ونجلتها ملك فكري، طالبة في الصف الثالث الثانوي أنها أحضرت المياه المثلجة من منزلها خصيصًا لتروي عطش أولياء الأمور الذين ينتظرون خارجًا أمام اللجان لحين انتهاء امتحان الاقتصاد والإحصاء، المقرر انتهاءه في تمام الساعة ١٢ ونصف مساء اليوم.

وذكرت أُخرى وتدعى شيماء محمد، أنها أحضرت الطعام حتى ينتهوا من مادة الأحصاء، قائلةً: "بنتي بقي لها يومين ما أكلت، لذلك جلبت طعامًا لها، وبالتأكيد هناك العديد من طلاب الجامعة وأولياء الأمور الذين لم يتذوقوا طعم الطعام أو النوم، ونحن نصبر على هذا الأمر".
وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 يوم أمس الاثنين.
وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).
وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة في كل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة في كل قطاع على مستوى الجمهورية.

الثانوية العامة التربية والتعليم الثالث الثانوي الاقتصاد والاحصاء امتحانات

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