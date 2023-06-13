محافظ القليوبية يتفقد عددا من المصانع بمدينة الخانكة لتشجيع المستثمرين

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فى جولة ميدانية عددا من المصانع بمدينة الخانكة بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين، وذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مصنع مالتي إم جروب للصناعات الخشبية والمعدنية وكان في استقباله المهندس إسلام عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث قام المحافظ بجولة بالمصنع للتعرف على المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها، والتي من أهمها تصنيع شبكات التهوية مختلفة الأحجام وتصنيع بالوعات الصرف الصحي وجميع اكسسوارات المباني والتقويات الخاصة بالمباني والشدات المعدنية، بالإضافة إلى تصنيع الأثاث المكتبي من المعدن والخشب، يوفر المصنع أكثر من 1500 فرصة عمل بشكل مباشر وأكثر من 3000 فرصة عمل بشكل غير مباشر كما يقوم بتصدير منتجاته إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

كما تفقد المحافظ خلال جولته أيضا مصنع تراست للتصنيع الهندسي وتجول داخل أقسام المصنع والذي ينتج جميع أنواع كراسي المركبات بمختلف أنواعها ( القطارات والسيارات والحافلات والدراجات البخارية ) بالإضافة إلى تصنيع الأثاث المكتبي من الجلد والخشب، كما يتميز المصنع أيضا بإنتاج الفرش الطبي مثل أسرة المرضى والكراسي المتحركة والدولاب الاستانلس وجميع الاستندات الخاصة بغرف المرضى والعمليات، ويوفر المصنع أكثر من 600 فرصة عمل في جميع قطاعاته ويتم تصدير أكثر من 70 % من الإنتاج إلى الدول الكبرى والتعاقد مع العديد من شركات إنتاج القطارات والسيارات بالعالم.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مصنع التوفيق للصناعات الغذائية وتابع فيه خطوط الإنتاج حيث يقوم المصنع بإنتاج الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود ، وأثنى المحافظ خلال الزيارة على جودة الإنتاج وتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية والمهنية بالمصنع ويعمل المصنع على توفير أكثر من 300 فرصة عمل، كما تفقد المحافظ مصنع فيرال لمستحضرات التجميل وكان في استقباله المهندس مجدي الحناوي صاحب المصنع

كما تفقد المحافظ أيضا خلال جولته شركة المصرية لصناعة الورق وتابع مراحل تصنيع الورق بنظام تدوير المخلفات الورقية لتصنيع ورق الكرافت المستخدم في صناعة الكرتون ويوفر المصنع أكثر من 1200 فرصة عمل ويتم تصدير أكثر من 40 % من الإنتاج إلى السوق الأوروبي.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الشركة العربية للخزف "سيراميكا ريماس" وتم التجول داخل المصنع ومعرض المنتجات الصحية ومستلزمات دورات المياه والتي يتم تصديرها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية، وأثنى المحافظ على جودة إنتاج المصنع والذي يتم تصنيعه وفق القياسات الهندسية العالمية لتتناسب مع احتياجات كل دولة.

ووجه المحافظ بأهمية التكامل بين المشروعات وبعضها لخدمة منظومة الاستثمار، مشيدا بجودة المنتجات كما اطمأن المحافظ على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والمهنية بتلك المصانع موجها بحسن معاملة الموظفين والعمال والعمل على توفير احتياجاتهم وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم باعتبارهم عصب الصناعة في مصر، ولن تنهض إلا بسواعدهم.