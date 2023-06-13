الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بني سويف تُعلن رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم  استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتعامل مع  تحذيرات هيئة الأرصاد بتأثر البلاد  بقدوم منخفض جوى وكتل هوائية  من الصحراء الغربية، تؤدي إلى نشاط قوى لرياح مثيرة للرمال والأتربة واتخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى  حد العاصفة، مع استمرار سيطرة السحب الرعدية ووجود فرصة  قائمة ومهيئة  لسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة،والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري  مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء  والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

وناشد المواطنون بضرورة توخى الحذر" حال تواجدهم في خارج المنازل"والابتعاد عن أية مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بشدة هبوب الرياح المتوقعة.
ووجه المحافظ مسؤولي الإعلانات ورؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع أصحاب وشركات الدعاية الإعلانات في الشوارع والميادين للتعاون في تأمنيها وعدم تحركها أو قوعها والذي قد يعرض المارة من المواطنين لسوء أو مكروه أو تعطيل لحركة المرور، بجانب تكليف رؤساء القرى  بالمتابعة وتوعية أهالينا في  القرى بالابتعاد عن أعمدة الإنارة  وأبراج التغذية  والأشجار الموجودة على الطرق أو في الأراضي الزراعية، مع التشديد على قيام مسؤولى قطاع الكهرباء بمراجعة  الأعمدة  والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار وإيجاد حلول بديلة "حالة قطع الخدمة" وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية

وأكد المحافظ استمرار متابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه، و تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

وتكليف التنفيذيين من رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية وشركات المرافق باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، مع رفع درجة الاستعداد في قطاع الصحة من  مستشفيات عامة ومركزية ونوعية ووحدات الصحية وتجهيز كافة سيارات مرفق الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، فضلاً عن  مراجعة توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات  لحين انتهاء موجة الطقس السئ والتغير في الأحوال الجوية.

الأحوال الجوية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الكهرباء والطرق الوحدات المحلية حركة المرور رؤساء الوحدات المحلية محافظ بني سويف

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