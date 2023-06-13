الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة: تحرير 3029 محضرا تموينيا لمخابز وبداليين ومنشآت مخالفة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٣٠٢٩ مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ٥٩ طن ما بين دقيق مدعم وارز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و١٢٤٩٢ زجاجة زيت تمويني وحوالي ١٨ طن سكر تمويني وحر بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط ٢٣٨٢ مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن  وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي ٩٧٩ بحوزة مخابز وبدالي تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والعياط والعجوزة والدقي والعمرانية وإمبابة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين.

وأكد راشد أنه تم تحرير ٥٩٩ محضر تمويني لمحال عامة لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة الي جانب تحرير ٤٨ محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدداً من المخالفات بهم.

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