رئيس «جهاز النوبارية الجديدة»: رفع كفاء الطرق بالأحياء ومدخل المدينة

أعلن الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية، عن البدء في ممرات الأسفلت ورفع كفاءة الطرق بالأحياء السكنية، في إطار خطة الجهاز للتطوير المستمر بجميع القطاعات الخدمية والمرافق.

ووجه “جبر”، بالبدء في معالجة قطعات الأسفلت وأعمال المحرمات التي حدثت بسبب توصيلات الغاز أو المرافق والإصلاحات التي تؤثر على جوده الأسفلت وعلي انسيابية الحركة في الشوارع.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال التطوير بالطرق الأكثر احتياجا وكذلك أيضا تطوير مدخل المدينة السكني يليها المنطقة أمام نادي مبارك والمنطقة التجارية بالحي الثاني والشارع الرئيسي الفاصل بين الحي الأول ومنطقة ابني بيتك وسيتم إصلاح باقة طرق تباعا.

ودعا لتنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة وجودة عالية، مؤكدا سعي جهاز المدينة الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة، مؤكدا تنفيذ أعمال الإنارة الزراعة النظافة الطرق التشغيل والصيانة تنسيق الموقع العام والميادين، لدعم سبل الارتقاء بها لكل أحياء المدينة، بالإضافة إلى ذلك تطوير منظومة الصرف الصحي ورفع كفاءة الأغطية لغرف الصرف متابعة تسهيل حركة التنقلات على الطرق وعدم تكدس السيارات على جانبي الطرق وذلك بعمل باركان لها، حصر قطعيات الطرق وعمل خطة لإعادة الشيء لأصله.

وأردف أحمد إسماعيل أنه سيجري تنفيذ رفع مستوى الزراعات والمسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وكذا الميادين والجزر وزيادة المزروعات بمشتل الجهاز سعيا لتحسين كافة الخدمات المقدمة المواطنين وللارتقاء بالمدينة حتى تظهر بالمظهر الحضاري اللائق.