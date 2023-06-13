الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دفاع النواب: القوات المسلحة تعتمد على مواكبة أحدث النظم العسكرية العالمية

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمّن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جهود القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن إصرار القوات المسلحة على التحديث والتطوير بما يتواكب مع الأنظمة العالمية العسكرية هو تأكيد لريادة القوات المسلحة المصرية وجعلها في مصاف الدول في ترتيب القوات العسكرية.

وأعلن المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، مؤكداً أن القوات المسلحة تستهدف تغيير القوانين واللوائح التي تعوق المسار الرامي إلى استخدام أسلحة حديثة وكليات حديثة، وتعتمد على استراتيجية تقوم على مواكبة أحدث النظم العسكرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة بدأت في إنشاء معاهد ووضع استراتيجيات شاملة للعلوم لمواكبة العصر، وأن الشعب المصري لن ينسى دور وتضحيات القوات المسلحة عبر التاريخ.

ويقضي تعديل القانون باستبدال مسمى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمسمى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وفي أي قانون آخر.

القوات المسلحة المصرية اللواء ابراهيم المصري جهود القوات المسلحة دفاع النواب ناصر العسكرية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف