دفاع النواب: القوات المسلحة تعتمد على مواكبة أحدث النظم العسكرية العالمية

ثمّن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جهود القوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن إصرار القوات المسلحة على التحديث والتطوير بما يتواكب مع الأنظمة العالمية العسكرية هو تأكيد لريادة القوات المسلحة المصرية وجعلها في مصاف الدول في ترتيب القوات العسكرية.

وأعلن المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، مؤكداً أن القوات المسلحة تستهدف تغيير القوانين واللوائح التي تعوق المسار الرامي إلى استخدام أسلحة حديثة وكليات حديثة، وتعتمد على استراتيجية تقوم على مواكبة أحدث النظم العسكرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة بدأت في إنشاء معاهد ووضع استراتيجيات شاملة للعلوم لمواكبة العصر، وأن الشعب المصري لن ينسى دور وتضحيات القوات المسلحة عبر التاريخ.

ويقضي تعديل القانون باستبدال مسمى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمسمى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وفي أي قانون آخر.