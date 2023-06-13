مع أداء امتحاني الاقتصاد والاحصاء اليوم الثلاثاء، ترتفع معدلات البحث عن توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023 كي يقيم الطلاب أداء امتحاناتهم بعد انتهائها.

توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023

ننشر في التقرير التالي توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023 مع انتهاء اداء امتحانات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

توزيع درجات مادة الإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، 783025 طالبا وطالبة منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة

يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في المواد الأساسية من الأحد القادم 18 يونيو ويكون الجدول كالتالي

الأحد 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة)

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم)

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة)

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية