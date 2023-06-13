توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023
مع أداء امتحاني الاقتصاد والاحصاء اليوم الثلاثاء، ترتفع معدلات البحث عن توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023 كي يقيم الطلاب أداء امتحاناتهم بعد انتهائها.
توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023
ننشر في التقرير التالي توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023 مع انتهاء اداء امتحانات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.
توزيع درجات مادة الإحصاء
الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة
يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 ، 783025 طالبا وطالبة منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة.
جدول امتحانات الثانوية العامة
يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في المواد الأساسية من الأحد القادم 18 يونيو ويكون الجدول كالتالي
الأحد 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية
امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية
الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية
امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية
الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة)
الخميس 6 يوليو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم)
امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية
امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل
الثلاثاء 11 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة
الخميس 13 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة)
امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم
امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية