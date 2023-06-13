تداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأسئلة، بزعم أنها أسئلة امتحان الإحصاء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

وانطلقت أمس امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.