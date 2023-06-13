الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جولة حسم الصعود للأضواء.. مواعيد مباريات الأسبوع الأخير في دوري القسم الثاني

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

تلعب بداية من غدٍ الأربعاء وحتى الجمعة، مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، والتي سيتحدد على ضوء نتائجها الفريقين الصاعدين للدوري الممتاز من المجموعتين الأولى والثالثة، والفرق التي ستحتل المركز السادس في المجموعات الثلاث، والفريق الهابط للقسم الثالث من المجموعة الأولى.

في المجموعة الأولى، الصراع على الصعود للدوري الممتاز بين الجونة " 66 نقطة " ولافيينا " 65 نقطة "وسيلعب الجونة خارج أرضه مع شبان قنا، بينما يلتقي لافيينا مع أسمنت أسيوط ويحتا الجونة للفوز للصعود لدوري الأضواء. ويرتبط صعود لافيينا بفوزه على أسمنت أسيوط وتعثر الجونة أمام شبان قنا.

وفي المجموعة الثالثة هناك صراع ثلاثي على بطاقة التأهل للدوري الممتاز بين بلدية المحلة " 55 نقطة " وطنطا " 54 نقطة " ودكرنس " 52 نقطة " وسيلتقي دكرنس مع بلدية المحلة وطنطا مع المنصورة والوحيد الذي يملك فرصة الصعود مباشرة هو بلدية المحلة الذي يكفيه الفوز على دكرنس أمام طنطا فيحتاج للفوز على المنصورة، وتعثر البلدية ويحتاج دكرنس للفوز على البلدية وتعادل أو هزيمة طنطا أمام المنصورة.

مواعيد مباريات الأسبوع الأخير في دوري القسم الثاني

الأربعاء 14 يونيو

المجموعة الثالثة

الأوليمبي × بايونيرز

سبورتنج  × أبوقير للأسمدة

كفر الشيخ × الحمام

طنطا × المنصورة

دكرنس × بلدية المحلة

هلال مطروح × المصري بالسلوم

المجد السكندري × الجمهورية شبين

نبروه × بروكسي.

الخميس 15 يونيو

المجموعة الأولى

المقاصة  الألومنيوم

المدينة المنورة × ديروط

أسمنت أسيوط × لافيينا

تليفونات بني سويف × ديروط

النصر للتعدين × ملوي

شبان قنا × الجونة

الفيوم  ×  طامية

المنيا × كيما أسوان

الجمعة 16 يونيو

المجموعة الثانية

الترسانة × القناة

السكة الحديد × إف سي زد

منتخب السويس × العبور

الاتصالات × إيسترن كومباني

الإعلاميين × الانتاج الحربي

النصر × بورتو السويس

كهرباء الإسماعيلية × بتروجت

وادي دجلة × مستقبل وطن

دوري القسم الثاني الجونة بلدية المحلة طنطا دكرنس

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