المنتخب الوطنى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غينيا

طالب البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجهاز الطبى، بعمل الاستشفاء اللازم للاعبي الأهلي الذين انضموا مساء أمس الإثنين لبعثة الفراعنة في مدينة مراكش المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار 2024.

وانضم لاعبو الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر لمعسكر الفراعنة.

وخضع لاعبو الأحمر لتدريبات استشفائية مساء أمس بمعرفة الجهاز الطبي، حرصًا من الجهاز الفني على عدم تعرضهم للإجهاد في ظل حاجته لعدد كبير منهم في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها منتخب مصر مواجهة غنيا، في حين خاض باقي اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي للغاية على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي على ملعب مراكش الكبير مساء اليوم، وهو المران الذى سيشهد مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم لاعبو الأهلي.

وتضم قائمة الفراعنة 28 لاعبًا بعد انضمام لاعبى الأهلى هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبوجبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبدالقادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.