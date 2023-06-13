الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطنى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

طالب البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجهاز الطبى، بعمل الاستشفاء اللازم للاعبي الأهلي الذين انضموا مساء أمس الإثنين لبعثة الفراعنة في مدينة مراكش المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار 2024.

وانضم لاعبو الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر لمعسكر الفراعنة.

وخضع لاعبو الأحمر لتدريبات استشفائية مساء أمس بمعرفة الجهاز الطبي، حرصًا من الجهاز الفني على عدم تعرضهم للإجهاد في ظل حاجته لعدد كبير منهم في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها منتخب مصر مواجهة غنيا، في حين خاض باقي اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعي للغاية على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي على ملعب مراكش الكبير مساء اليوم، وهو المران الذى سيشهد مشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم لاعبو الأهلي.

وتضم  قائمة الفراعنة 28 لاعبًا بعد انضمام لاعبى الأهلى هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبوجبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبدالقادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

ابراهيم إتاحة الفرصة أحمد عبد القادر افري أثنين أفريقي الاثنين استعداد

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

المصريون بالخارج يشاركون في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟