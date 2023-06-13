"تعليم أسيوط": لا شكاوى من امتحانات الثانوية فى ثانى أيام الامتحانات

قال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه مع بداية اليوم الثاني لماراثون امتحانات الثانوية العامة لم يتم رصد أي مشكلة وسط فتح اللجان في موعدها المحدد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعمال تجهيزات امتحانات الثانوية العامة بدأت منذ عدة أيام بتجهيز مقرات الامتحانات واستراحات المراقبين وإعداد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتم عقد عدة لقاءات مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي أكد ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وتتم متابعة الامتحانات بدءاً من الساعة الرابعة صباحاً لحظة بدء توزيع أوراق الأسئلة على الإدارات واللجان على 15 خط سير مختلف وحتى وصول الصناديق إلي مقرات اللجان وبدء فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على الطلاب داخل اللجان.