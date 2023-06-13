"صحة الإسماعيلية": الأطقم الطبية متواجدة بكل اللجان ولم نتلق بلاغات بحدوث طوارئ

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن الأطقم الطبية منتشرة في جميع لجان الثانوية العامة لتقديم الرعاية الصحية خلال فترة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي حالات إغماء أو حالات طوارئ.

وأوضح أن الأطقم الطبية المتواجدة في كافة اللجان، لم تتلق أي إخطار بحدوث حالات طوارئ او اغراءات بين الطلاب خلال امتحانات اليوم، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح "حطب"، أن المديرية رفعت حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمستشفيات والمنشآت الصحية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حرصًا على صحة وسلامة طلاب الشهادة الثانوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مديرية الصحة بالمحافظة عقدت اجتماعًا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسئولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك قيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.