تفاصيل الاجتماع العاجل لنقابة المهن الموسيقية اليوم

ينطلق بعد ساعات قليلة اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بشارع عابدين، وذلك تحت قيادة النقيب الحالي مصطفى كامل، والذي يحاول لم شمل الأعضاء الحاليين والمرشحين، لإظهار حالة الدعم الكبيرة للنقابة المعنية بالموسيقيين .

وعلمت "الدستور"، أن النقيب سيجتمع بالاعضاء في تمام السادسة مساءً، على ان يتواجد كافة الأعضاء الحاليين وكذلك المرشحين على كرسي الأعضاء الجدد، وعلى رأسهم محمد عبد الله، خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، الفنان حلمي عبد الباقي، منصور هندي، الدكتور أحمد أبو المجد، المايسترو محمد أبو اليزيد، الدكتور علاء سلامة، ونادية مصطفى.

ويحاول "كامل" خلال الاجتماع، التحدث عن التفاصيل الحالية للنقابة ووضعها وما تغير فيها خلال الفترة التي قضاها في رئاستها، عقب تولي قيادتها خلفًا للنقيب السابق الفنان هاني شاكر، وتعديل الكثير من القوانين الخاصة بالنقابة بشكل أظهر حالة نجاح كبيرة لفترة قيادته للنقابة .

جدير بالذكر أنه لم يترشح على منصب النقيب حتى الآن، سوى الفنان مصطفى كامل، وخلال الفترة المقبلة من المرجح ان ينضم اليه عدد اخر من المرشحين على كرسي النقيب .