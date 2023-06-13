قمة "رايز أب ريتيل" تختتم نسختها الأولى بمناقشة سبل تعزيز الصناعة

اختتمت قمة رايز أب ريتيل، فعاليات نسختها الأولى التي انعقدت على مدار يومي 9 و10 يونيو بنجاح وسط حضور مجموعة من أهم وأبرز المتحدثين في مجال صناعة التجزئة وريادة الأعمال من جنسيات عربية وأجنبية، حيث استهدفت القمة دعم وتعزيز الصناعة المحلية وإبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية والربط بين التجار المحليين في مصر.



شهدت القمة انعقاد عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي شارك بها مجموعة من أهم وأبرز المتحدثين ورواد الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين في مجال الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، واستعرضت هذه الجلسات كافة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وريادة الأعمال والحلول الممكنة.



عُقدت جلستين نقاشيتين في اليوم الأول من القمة؛ جاءت الأولى تحت عنوان "إتقان تجربة القنوات المتعددة"، بينما انعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "بناء تجربة طلب مبهجة".

ناقشت الجلستان سبل نجاح التجارة المحلية ومدى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا ودراسة احتياجات العملاء وتأثير ذلك على نجاح التجارة الإلكترونية.



وفي اليوم الثاني من القمة، عُقدت جلستين نقاشيتين، الجلسة الأولى بعنوان "فتح إمكانات التجارة الإلكترونية في مصر"، والجلسة النقاشية الثانية بعنوان "توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في صناعة البيع بالتجزئة"، لتسليط الضوء على أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع التكنولوجيا المالية في مصر وعلاقتهم بالصناعة المحلية.



أعرب عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـرايز أب، عن سعادته بالتعاون مع شركة مراكز لتنظيم فعالية رايز أب للتجزئة، وقال: “حرصنا معاً على جمع أكبر الخبراء من جميع أنحاء العالم في ديستريكت فايف، التي تعد وجهة نابضة وموقع حيوي يلبي حاجة المبدعين إلى بيئة مريحة”.

ويمثل هذا الحدث القمة الأولى المتخصصة في القطاع، وأول حدث مخصص للتجزئة في البلاد، وقدم فرصة لدمج قطاعي الابتكار والتكنولوجيا مع بائعي التجزئة في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال "معرض بازارنا الصيفي"، وذلك لتزويد صناعة التجزئة بالموارد اللازمة للمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق ملئ بالإبداع.



وخلال مشاركته في جلسة "فتح إمكانات التجارة الإلكترونية في مصر"، أكد عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر دعمه للصناعة المحلية في مصر، وقال: "أهم ما يميز التجارة الإلكترونية أنها لا تتأثر بالموقع الجغرافي، حيث أن عملية البيع ستتم أينما كنت". وأشار إلى أهمية دراسة ما لا يحبه العميل كما يتم دراسة ما يفضله، وذلك لتحقيق خطوات ناجحة في تحقيق الربح في التجارة عبر الإنترنت.

وأضاف: "عندما دخلت أمازون مصر لأول مرة، استفدنا من الخبرة التكنولوجية لأمازون إلى جانب المعرفة المحلية لفريقنا بقطاع السوق، مع الاعتراف بأن طرق التسويق تختلف حسب الأماكن والمجتمعات/ لا يزال هذا نهجنا حتى اليوم، نحن نستفيد من شبكة أمازون وخبرتها العالمية للتعلم من نجاحاتها والتحديات التي واجهتها، و لنتمكن من كتابة الخطط الخاصة بنا وفقاً لرؤية قطاعات السوق المحلية".



واختتم بأنه في السنوات القادمة سيكون معظم التعاملات التجارية إلكترونية، حيث أنه يرى أن مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر أمر مُبشر مدعوماً بخطة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2023، خاصة وأن العديد من التقارير العالمية والمؤشرات المحلية تتوقع حدوث نمواً كبيراً في حجم التجارة الإلكترونية في مصر.