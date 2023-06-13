ضبط 5 ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء وهواتف ومخدرات في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا آسيويا بحوزته سيف معدني كبير وأخر أجنبي من أصل مصري حاول تهريب تليفونات وأجهزة، كما تم ضبط راكبين مصريين بحوزتهما أسلحة بيضاء، وخامس بحوزته بذور ومستلزمات زراعة مخدر الماريجوانا.

الحالة الأولى أثناء إنهاء إجراءات الجمارك على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو، حيث استوقف فادي نبيل جيد، مأمور الجمارك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، ونكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وعند فحص حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة من قبل يوسف حامد، مأمور الجمارك، تبين وجود جسم معدني داخل إحدى حقائب الراكب ومن ثم، كلف خالد شعبان، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، أحمد محمد مجاهد، مأمور الجمارك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط سيف معدني ذو نصل حاد. وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأن حيازته محظورة طبقًا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، وشارك في الضبط محمود عبد المولي، مأمور الجمارك.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، حيث استوقف أحمد عادل القط، مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عليه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك ومحمد عفيفي مدير الإدارة، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قامت أميرة طلبة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من التليفونات والأجهزة، وقام تامر قاسم بتكليف لجنة مكونة من عماد صلاح ومصطفى حسن وحسام الشافعي وكريم يوسف ومصطفى صادق وصموئيل وصفي وعلي محمود تحت إشراف جمال السيد، وذلك لاستكمال التفتيش اليدوي وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٣٠ تليفونًا محمولًا و٢٧ تليفونًا أرضيًا بخواص تكنولوجية متقدمة و٧٥ جهاز كول سنتر و٥٥ سماعة و١٢١ قطعة من مستلزمات بإجمالي ٣٠٨.

والحالات الثالثة والرابعة والخامسة كانوا أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكبان مصريان بحوزة الاول ٥٠ مطواة قرن غزال والثاني بحوزته ٤٩ مطواة قرن غزال أيضا، وراكب ثالث أجنبي بحوزته ٤٠ بذرة لنبات الماريجوانا المخدر داخل عبوات بلاستيكية و ٤٠ كيس وعبوة بلاستيكية اخرين بداخلهم مساحيق و سوائل و مواد عضوية تستخدم في زراعة المواد المخدرة.

تم ضبط الحالات الثلاث الأخيرة بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر، مأمور اللجنة الجمركية، وهيثم أحمد عبد الحكم وخالد رمضان، مأموراً الجمرك في التفتيش اليدوي، وهيثم محمد كامل، مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي، ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من أحمد صلاح رزق وأحمد شاكر وأحمد خالد مسعد، مأمير الجمرك، ومحمد صابر، رئيس القسم، تحت إشراف هاني أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

أمر أحمد فؤاد الدلهماوي، مدير الإدارة الأولى بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٣، وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٧ ضد الراكب الثاني، بينما أمر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محاضر الضبط الجمركي أرقام ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ للركاب الثالث والرابع والخامس، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال جميع الركاب للنيابة المختصة، فيما عدا الراكب الثاني.

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