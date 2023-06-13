أرسنال يقترب من ضم ديكلان رايس من وست هام

أفادت تقارير صحفية باقتراب نادي أرسنال الإنجليزي من إتمام التعاقد مع ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم ديكلان رايس بالانتقال لعدد من الأندية خلال الانتقالات الجارية، ولكن أرسنال هو النادي الوحيد الذي استمر في مرحلة المفاوضات من أجل ضم اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن إدارة نادي أرسنال باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع نظيرتها في وست هام بشأن قيمة صفقة انتقال ديكلان رايس لصفوف الجانرز.

ولعب ديكلان رايس 50 مباراة بقميص فريق وست هام خلال الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تدفع إدارة أرسنال أكثر من 100 مليون جينه إسترليني لضم لاعب وسط الملعب.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن أرسنال لم يقدم عرضًا رسميًا بعد ولكن المفاوضات تسير بين الناديين بشكل سلس وهناك ثقة بالتوصل لاتفاق لإنهاء الصفقة قريبًا.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف عام 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.