الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال "الدولية للمحاصيل"

البورصة
البورصة

قالت إدارة البورصة، إن الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 168.072 مليون جنيه إلى 184.879 مليون جنيه.
وأضافت البورصة، في بيان، اليوم، أن الزيادة قدرها 16.8 مليون جنيه بإصدار عدد 8.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم تمويلاً من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.

وذكرت أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

يشار إلى أن الدولية للمحاصيل الزراعية، سجلت صافي ربح مستقل بلغ 232.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، مقابل 13.86 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.95 مليار جنيه، مقابل 397.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وكشفت القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1203% على أساس سنوي.

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